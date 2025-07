Rsa cento lavoratori in agitazione | Carichi di lavoro insostenibili

Stato di agitazione nelle Rsa ‘Anni Azzurri’, entrambe del gruppo Kos Care, con sedi a Campi e Borgo San Lorenzo. "Una situazione critica – denuncia la Fp Cgil Firenze -, adesso servono risposte sia per i lavoratori che per la qualità dell’assistenza". A generare la protesta nelle due delle tre strutture presenti nella nostra regione (la terza è a Grosseto), ci sono, come spiegano dal sindacato, " carichi di lavoro insostenibili, carenza cronica di personale e applicazione di un contratto collettivo penalizzante rispetto agli standard di settore". Queste le principali criticità che hanno portato alla proclamazione dello stato di agitazione nelle due Rsa, che contano rispettivamente circa 50 addetti a Campi (dove ha sede anche un Hospice) e 45 nel Mugello. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Rsa, cento lavoratori in agitazione: "Carichi di lavoro insostenibili"

In questa notizia si parla di: lavoratori - agitazione - carichi - lavoro

Fatebenefratelli, Flaica Cub Benevento: lavoratori mensa della ‘Vivenda’ in stato di agitazione - Tempo di lettura: 2 minuti “Ancora una volta i lavoratori della mensa della società Vivenda Spa dell’ospedale Fatebenefratelli di Benevento si vedono costretti a dichiarare lo stato di agitazione per far sentire la propria voce.

Stato di agitazione per i lavoratori delle caffetterie nel centro commerciale: "Non equa distribuzione dei turni di lavoro" - Filcams Cgil Forlì-Cesena, Fisascat Cis Romagna e Uiltucs Uil Cesena rendono nota la situazione dei avoratori operanti nel centro commerciale Romagna Shopping Center di Savignano sul Rubicone in Piazza Cristoforo Colombo nelle due caffetterie 'Portello Caffè’.

Fondazione Teatro Regio, lavoratori e lavoratrici in stato di agitazione - Slc Cgil, Fistel Cisl, Usb territoriali, insieme alle Rsu del Teatro Regio di Parma, su mandato quasi unanime delle lavoratrici e dei lavoratori riuniti in assemblea giovedì 15 maggio, proclamano lo stato di agitazione delle maestranze.

#12luglio Solidarietà alle lavoratrici e ai lavoratori di #Eurospin #Abruzzo, oggi in sciopero per rivendicare condizioni di lavoro dignitose, carichi di lavoro sostenibili, rispetto dei turni di riposo e delle previsioni contrattuali, e una reale disponibilità dell’aziend Vai su X

Il Sulpl di #ferrara ha dichiarato lo stato di agitazione del Corpo di Polizia Locale del Comune di Ferrara. Il sindacato lamenta carichi di lavoro eccessivi, pochi ausiliari e welfare aziendale mai attivato Vai su Facebook

Rsa, cento lavoratori in agitazione: Carichi di lavoro insostenibili; Lavoratori Amazon di Pisa in sciopero: Pressioni psicologiche e aumento dei carichi di lavoro; Mensa di Magna, sciopero dei lavoratori.

Rsa, cento lavoratori in agitazione: "Carichi di lavoro insostenibili" - Scatta la protesta nelle strutture gestite dal gruppo Kos Care a Campi e Borgo San Lorenzo. Si legge su msn.com

Stato di agitazione nelle RSA Kos Care. La FP CGIL denuncia carichi insostenibili e carenze strutturali - La Fp Cgil denuncia anche l’assenza di dialogo con l’azienda: "Ogni richiesta di confronto è rimasta inevasa", afferma il ... Segnala msn.com