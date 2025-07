Rotondi | Scioglimento del consiglio comunale un danno irreparabile

Tempo di lettura: < 1 minuto “Lo scioglimento del consiglio comunale di Avellino é un danno irreparabile per la città . Ho provato a svolgere un ruolo di mediazione tra i protagonisti di questa singolare crisi, evidentemente ogni sforzo è stato inutile. Sono prevalse altre considerazioni, sulle quali non mi pronuncio, essendo abituato a rispettare il punto di vista di tutti. Desidero però ringraziare Laura Nargi per il lavoro svolto in questo anno, e augurarle ogni fortuna per il suo avvenire”. Così in una nota, il deputato Gianfranco Rotondi. “Alla città auguro di recuperare serenità , smaltire tossine e veleni, ritornare al futuro. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Rotondi: “Scioglimento del consiglio comunale, un danno irreparabile”

In questa notizia si parla di: scioglimento - consiglio - comunale - danno

