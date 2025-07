Rotondi accuse di violenza sessuale e stalking | rigettata la revoca delle misure restrittive

Il Tribunale di Avellino, in composizione collegiale presieduta dal giudice Galeota, ha respinto l’istanza di revoca delle misure cautelari avanzata dai difensori di un imputato accusato di violenza sessuale e stalking. Nel corso dell’udienza di ieri, i giudici hanno proseguito l’escussione. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

In questa notizia si parla di: violenza - sessuale - stalking - revoca

Udinese, il calciatore Oumar Solet denunciato per violenza sessuale - Trieste, 15 maggio 2025 – È Oumar Solet dell'Udinese il calciatore di serie A indagato per violenza sessuale.

L'allenatore di pallavolo arrestato per violenza sessuale. La scusa dei massaggi in garage: "Ma non ditelo alle altre" - Un uomo di 48 anni e originario di Barletta è stato arrestato per violenza sessuale, anche su minorenni, ed estorsione.

Puff Daddy va a processo per violenza e traffico sessuale mentre i vip tremano: viene scelta la giuria, poi il dibattimento per otto settimane e il verdetto finale - Il “grande” giorno per uno dei processi più importanti degli ultimi anni che tocca il mondo dello spettacolo, più precisamente l’hip hop mondiale, è arrivato.

Rotondi, accuse di violenza sessuale e stalking: rigettata la revoca delle misure restrittive; Violenza sessuale e stalking, rigettata istanza revoca misura presentata dai difensori dell’imputato; Giancarlo Di Vella, il prof condannato per molestie alle allieve torna a insegnare: la cattedra a Bari (da uni.

Torino, due condanne per violenza, poi lo stalking: ora il processo si ferma per infermità mentale - è accusato di stalking e rifiuto d'identità. Scrive giornalelavoce.it

Violenza sessuale e stalking, arrestato un settantaduenne - Violenza sessuale e stalking, arrestato un settantaduenne Crotone, prefessionista ai domiciliari dopo denuncia vittima CROTONE , 24 gennaio 2024, 19:05 ... Segnala ansa.it