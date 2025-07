Ronde dei volontari? | Falso Ecco cosa fanno

"In questi ultimi giorni abbiamo assistito ad un florilegio di affermazioni e prese di posizione sul costituendo gruppo dei volontari in seno al Corpo della Polizia Locale. Si è addirittura parlato di famigerate ronde di cittadini che dovrebbero sopperire alla mancanza di risorse negli enti locali affidando ai volontari compiti che spetterebbero a figure retribuite". Ad intervenire è il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia. "A smentita di tale affermazione basta ricordare che il Comune di Siena ha indetto un concorso pubblico, per esami, per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di sei unitĂ di personale nel profilo di Istruttore agente di Polizia Locale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ronde dei volontari?: "Falso. Ecco cosa fanno"

In questa notizia si parla di: volontari - ronde - falso - ecco

QUANDO LO STATO NON GARANTISCE LA SICUREZZA E LE FORZE DELL'ORDINE SONO"ASSENTI" DAL TERRITORIO, I CITTADINI SI ORGANIZZANO IN "RONDE", E SCATTA LA RAPPRESAGLIA. LE RONDE "ANTI MARANZA" E LA MATRICE NEOFAS Vai su Facebook

Ronde dei volontari?: Falso. Ecco cosa fanno.

Ronde: la videoinchiesta: ecco il "modello Milano" - it è andato a vedere come funziona il modello Milano guarda la videoinchiesta di R. Riporta ilgiornale.it

Ronde: ecco l'identikit di chi può farle - il Giornale - Chi vuol far parte delle ronde deve avere non meno di 25 anni, buona salute, nessuna dipendenza da droga o alcol, non aver avuto denunce o condanne per delitti non colposi. Si legge su ilgiornale.it