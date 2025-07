Rompono la barriera per entrare | A San Lorenzo solo gli autorizzati

Dopo l’ennesima rottura dell’asta della barriera installata per impedire il transito da via San Lorenzo alla provinciale 1, a tutela dal transito illegittimo di auto particolarmente intenso nel periodo estivo, abbiamo attivato l’ area pedonale di via San Lorenzo". Esordisce così la lettera del sindaco Filippo Moschella dopo che quella barra è stata rotta di nuovo l’altra notte. Si tratta di una svolta, dice: "In estate, da giugno a settembre, potranno entrare a San Lorenzo solo i veicoli autorizzati per la tranquillità dei residenti e dei turisti e per la sicurezza dei pedoni ". L’accensione della telecamera è avvenuta in queste ore: "Non cambia nulla per chi guida un veicolo con il contrassegno di residente perché la targa è inserita nel sistema, tutto per coloro che percorrono la strada per raggiungere la provinciale violando la segnaletica esistente". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

