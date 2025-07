Roma sesta giornata di ritiro a Trigoria | Pellegrini lavora per il rientro

Ieri è andato in archivio il quinto giorno di ritiro estivo della Roma, nel centro sportivo di Trigoria. La squadra ha svolto una sola seduta, al mattino, guidata da Gian Piero Gasperini, mentre il pomeriggio è stato concesso libero ai calciatori, anche se con la testa giĂ rivolta alle prossime giornate, che si preannunciano intense. Per oggi e domani sono infatti previste due doppie sedute consecutive. Il gruppo continuerĂ a dormire all’interno del centro sportivo, come giĂ avvenuto nei giorni scorsi, per favorire la piena concentrazione sul lavoro. Si rivede Pellegrini: operazione rilancio. Nel frattempo, al Fulvio Bernardini si è rivisto anche Lorenzo Pellegrini. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Roma, sesta giornata di ritiro a Trigoria: Pellegrini lavora per il rientro

Si avvicina il primo acquisto dell’era Massara: Evan Ferguson è a un passo. Secondo quanto riportato da @fabriziorom la Roma ha trovato l’accordo con il Brighton: il giocatore arriverà in prestito e i giallorossi pagheranno lo stipendio. Ora c’è da trovare l’ac Vai su Facebook

Roma e Lazio al via: tra Trigoria e Formello raduno e ritiro, decolla la stagione delle romane

Roma, inizia il ritiro a Trigoria: ecco la lista dei convocati di Gasperini - Da domani, domenica 13 luglio, partirà ufficialmente il ritiro dei giallorossi che si ritroveranno a Trigoria in mattinata e poi pranzeranno all'unisono presso il ... informazione.it scrive

La roma prosegue il ritiro estivo a trigoria tra assenze e doppie sedute programmate - La Roma inizia il ritiro estivo a Trigoria sotto la guida di Gian Piero Gasperini, con allenamenti calibrati, attenzione agli infortuni come quello di Salah Eddine e focus sulla coesione del gruppo. Come scrive gaeta.it