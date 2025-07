Roma pronta a ospitare un milione di giovani per il Giubileo | scattano le maxi misure di sicurezza

Dal 28 luglio al 3 agosto 2025 si terrĂ il Giubileo dei Giovani e per l’occasione il prefetto di Roma Lamberto Giannini ha lavorato ad una strategia riguardante le misure di sicurezza che saranno ampliate: sono previsti rinforzi per le forze dell’ordine da parte dell’Italia, Spagna, Francia e Polonia. Giubileo Giovani: nuove misure di sicurezza per l’evento. Il prefetto Giannini ha comunicato che sarĂ attuata una norma di sicurezza diversa e specifica per garantire ordine durante il Giubileo dei Giovani a Roma. Nello specifico, l’area di Tor Vergata sarĂ la piĂą attenzionata, dato che nelle giornate del 2 e del 3 agosto è prevista la messa con Papa Leone XIV. 🔗 Leggi su Funweek.it