Roma-Lido | aggiudicata la costruzione della nuova fermata Torrino-Mezzocammino

La linea ferroviaria Roma-Lido si prepara ad accogliere una nuova fermata. È stata ufficialmente aggiudicata la gara per la realizzazione della stazione Torrino-Mezzocammino, tra Tor di Valle e Vitinia, un’opera attesa da anni dai residenti della zona sud della Capitale. L’intervento, finanziato attraverso i fondi destinati al Giubileo 2025, prevede un investimento complessivo di 5,7 milioni di euro e sarà realizzato entro 450 giorni, ovvero circa 15 mesi. Il progetto unisce la progettazione definitiva con l’esecuzione dei lavori, che partiranno a breve. Una nuova fermata strategica La futura fermata sorgerà in via di Trafusa, nei pressi dell’attuale parcheggio di superficie. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

Roma-Lido: aggiudicata la costruzione di Torrino-Mezzocammino; Roma-Lido: via alla gara per la stazione Giardino di Roma; Pigneto, assegnati i lavori: la nuova stazione si farà. «Una svolta per tutta l’area».

