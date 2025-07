Roma i giorni dell’attesa sono finiti per Gasp | quattro colpi in arrivo

Gasperini sta per essere accontentato: il tecnico giallorosso a breve avrà ben quattro rinforzi, ecco tutti i nomi su cui lavora il ds Massara (Ansa Foto) – SerieAnews “Eppur si muove”. Mai frase attribuita a Galileo Galilei fu più azzeccata per specificare il mercato della Roma. Lazio esclusa – ma per problemi di indice di liquidità ha il mercato bloccato – la Roma è l’unica delle big che al momento non ha volti nuovi in rosa. Eppure ne avrebbe bisogno eccome, con Gasperini che ha presentato da tempo ormai la lista della spesa ai dirigenti giallorossi. 🔗 Leggi su Serieanews.com © Serieanews.com - Roma, i giorni dell’attesa sono finiti per Gasp: quattro colpi in arrivo

In questa notizia si parla di: quattro - roma - giorni - attesa

Bentornato Berrettini, all’esordio a Roma dopo quattro anni non tradisce e si qualifica al terzo turno - Matteo Berrettini (n.30 Atp) torna in campo agli Internazionali Bnl d’Italia dopo 4 anni di assenza. Il 29enne romano affronta all’esordio a Roma batte il britannico Jacob Fearnley (n.

Rush finale Champions: quattro squadre in un punto, Roma in vantaggio nella classifica avulsa - A tre turni dalla fine del campionato, la corsa alla qualificazione in Champions League si fa incandescente.

OFI Lazio alla ‘Race for the Cure’, quattro giorni a Roma al Circo Massimo - ROMA – Anche nel 2025 i Fisioterapisti del Lazio confermano il proprio impegno a fianco delle donne nella prevenzione e nella lotta contro i tumori del seno.

#Wesley quattro anni fa faceva... il parcheggiatore La curiosa storia del laterale brasiliano (in attesa dell'offerta definitiva della #Roma) Vai su Facebook

#Wesley quattro anni fa faceva... il parcheggiatore La curiosa storia del laterale brasiliano (in attesa dell'offerta definitiva della #Roma) Vai su X

Quattro nuovi obiettivi di mercato per la Roma 2026, in attesa dell’allenatore; Quattro giorni di eventi a Ronciglione per “Borgo in Festa”. Attesa per Marco Carta, Alberto Farina e Samuele Segreto; Roma, carta d’identità elettronica: tempi di attesa ridotti anche grazie agli open day. Otto romani su dieci c.

Sanità pubblica: i primi dati dalla Piattaforma nazionale sulle liste di attesa - Online un portale nazionale che raccoglie i dati ufficiali: rispettati i tempi d’attesa massimi solo nella metà delle prestazioni: per la rimanente, ... Lo riporta msn.com

Il congresso confederale della cisl a roma: quattro giorni di dibattito su lavoro, politica e futuro dell’Italia - 000 delegati per discutere lavoro, politica, economia e responsabilità sociale in Italia ed Europa, con interventi di Fumarola, Landini, Bom ... Si legge su gaeta.it