Hanno costretto due amici a salire in auto e, con la minaccia di un coltello, li hanno sequestrati per ore per poi rapinarli e abbandonarli in strada. È successo domenica scorsa ad Ardea, in provincia di Roma. I carabinieri hanno eseguito un’ordinanza emessa dal gip del Tribunale di Velletri che dispone la custodia cautelare in carcere per un 33enne e una 25enne di Aprilia, ritenuti responsabili di rapina e sequestro di persona. La ricostruzione dei fatti. Secondo quanto ricostruito, domenica notte il 33enne ha rintracciato un suo conoscente, che era in compagnia di un altro ragazzo, in una sala slot della zona. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Roma, due ragazzi sequestrati per ore e rapinati: arrestata coppia