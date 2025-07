Roma dipendente di Poste ruba 12mila euro a un clochard | condannato a 3 anni

Ha scoperto che i suoi, pochi, risparmi erano scomparsi, quando ha tentato di prelevare qualche contante. È successo a un senza tetto di Roma, che, in anni di aiuti pubblici, aveva messo da parte oltre 12mila euro. Il conto era stato svuotato da un dipendente delle Poste, lo stesso a cui il clochard si affidava ogni volta che si recava agli uffici pubblici. Il responsabile si chiama Andrea Severoni, ex operatore di sportello, ora condannato a 3 anni di carcere per peculato, accesso abusivo a sistema informatico e sostituzione di persona. Secondo i giudici, ha approfittato della fragilità della vittima e della sua disabilità visiva per sottrarre il denaro. 🔗 Leggi su Open.online