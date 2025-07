Roma coppia sequestrata in casa La banda agiva sotto la regia di un boss

Roma, 18 luglio 2025 – Erano appena rincasati quando, una volta aperta la porta di casa, sono stati sopresi di spalle da quattro persone e poi aggrediti e sequestrati dietro la minaccia di consegnare le chiavi dell’appartamento affidategli da una coppia di amici momentaneamente fuori cittĂ . I presunti responsabili dell’episodio sono stati individuati e arrestati dalla Polizia di Stato all’esito di un’indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Roma. Tutto è iniziato lo scorso maggio, quando alla Sala Operativa della Questura è giunta la segnalazione di un gruppo di malviventi che cercavano di introdursi fraudolentemente in un appartamento in via di Val Melaina. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

In questa notizia si parla di: roma - coppia - casa - sequestrata

Finale di Coppia Italia 2025 a Roma: strade chiuse e divieti. Mappa e piano di sicurezza per il 14 maggio - Attesa per la finale di Coppa Italia all'Olimpico in programma alle 21 di mercoledì 13 maggio. Per gestire l'afflusso dei tifosi di Milan e Bologna, la Questura di Roma e il Comune rendono noto il piano di sicurezza con divieti e strade chiuse.

Roma, Fiorentina dietro l’angolo: Ranieri riflette sulla coppia Dovbyk-Shomurodov - Domenica alle ore 18 lo Stadio Olimpico aprirà le porte per la penultima volta in stagione, ospitando un cruciale Roma-Fiorentina, che per i giallorossi potrebbe significare il proseguimento oppure la fine del sogno Champions League.

Roma, Paolo Bonolis gioca a tennis in coppia con Flavio Cobolli - Nel corso dell’evento Tennis and Friends, in corso al Foro Italico a Roma in occasione degli Internazionali d’Italia, Paolo Bonolis ha giocato un doppio a tennis in coppia con Flavio Cobolli.

Coppia sequestrata in casa a Roma, regia di un boss dal carcere https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/coppia-sequestrata-in-casa-roma-regia-boss-carcere-00001/ Vai su Facebook

Coppia sequestrata in casa a Roma, regia di un boss dal carcere https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/coppia-sequestrata-in-casa-roma-regia-boss-carcere-00001/… #tiscalinews #15luglio2025 Vai su X

Ti taglio l'orecchio. Orrore in casa, coppia sequestrata e minacciata; Roma, coppia sequestrata in casa. La banda agiva sotto la regia di un boss; Coppia sequestrata in casa a Roma, regia di un boss dal carcere.

Roma: Coppia sequestrata in casa da una banda comandata da un boss in carcere, 6 arresti - Erano appena rincasati quando, una volta aperta la porta di casa, sono stati sorpresi di spalle da quattro persone e poi aggrediti e sequestrati dietro la minaccia di consegnare le chiavi dell’apparta ... ilmetropolitano.it scrive

La videochiamata col boss «in carcere», la bocca tappata, le minacce alla figlia: l'incubo di una coppia sequestrata in casa a Roma - Un vero e proprio incubo per una coppia, sequestrata in casa a Roma da alcune persone lo scorso maggio: i responsabili di quell'episodio, ... Scrive msn.com