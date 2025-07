Roghi appiccati in più punti tra Manfredonia e Zapponeta

Incendi in vari punti della strada provinciale 141 che collega Manfredonia a Zapponeta. A darne notizia è il consigliere comunale, nonchĂ© ispettori Civilis, Giuseppe Marasco, il quale, dopo aver ricevuto segnalazione dei roghi alle 6.38 si è recato tempestivamente sul posto e ha allertato gli. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

In questa notizia si parla di: roghi - punti - manfredonia - zapponeta

Home // BAT // Manfredonia, Gargano, Zapponeta, Margherita di Savoia: il viaggio impossibile dell’estate 2025 - Non va meglio lungo la ex Strada Provinciale 159 delle Saline, lungo la Riviera Sud nel territorio di Manfredonia, ormai ridotta a un percorso a ostacoli tra buche, dislivelli e tratti dissestati Manf ... Come scrive statoquotidiano.it

Zapponeta, 18enne investita e uccisa - La Gazzetta del Mezzogiorno - ZAPPONETA (FOGGIA) – Una 18enne di Manfredonia, Angelica Trimigno, è morta dopo essere stata investita nella notte a Zapponeta da un’auto condotta da un giovane. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it