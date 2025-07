Rocco La Cognata il campione di italiano di Thai Box morto nello schianto a Luisago

È Rocco La Cognata il 33enne morto nella notte di mercoledì 16 luglio a Luisago, in provincia di Como, a seguito di una violenta caduta in moto. L’incidente è avvenuto in via Risorgimento, all’altezza del civico 20. La Cognata, come riporta MilanoToday, era un campione italiano di Thai Boxe e. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Il 33enne di Gorla Minore è deceduto dopo un grave incidente stradale avvenuto mercoledì sera a Luisago, in provincia di Como. Pluricampione italiano di Thai Boxe, era un punto di riferimento per la Fighting Ground Boxing Club di Marnate, dove si allenava Vai su Facebook

