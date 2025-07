Sesto San Giovanni (Milano), 18 luglio 2025 – “ Non è importante come colpisci. L’importante è come sai resistere ai colpi, come incassi. E, se finisci al tappeto, se hai la forza di rialzarti. Così sei un vincente ”. Ancora, “per imparare a boxare basta una notte. E una vita intera per imparare a combattere. Nella vita non contano le parole, contano i fatti. Tu sei l’artefice della tua vita. Nessuno può interferire. Segui il tuo obiettivo”. Erano le frasi che ripeteva sempre, prima a sé e poi agli altri, Rocco La Cognata, il campione di Thai Boxe di 33 anni che mercoledì sera ha perso il controllo della sua mot o mentre viaggiava lungo via Risorgimento a Luisago. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rocco La Cognata, “ addio campione. eri un esempio per tutti”. Il fuoriclasse della Thai Boxe morto in moto