Roberto Alagna | Puccini e Verdi con passione

Quando l’amore canta: il tenore Roberto Alagna e il soprano Aleksandra Kurzak, fianco a fianco nella musica e nella vita, sono protagonisti delle stagioni 2025 delle grandi arene liriche estive. A Torre del Lago spetta a loro inaugurare stasera il 71° Festival Puccini, lei nei panni di Tosca, lui in quelli di Mario Cavaradossi. Domenica 27 saranno all’ Arena di Verona, nei ruoli di Aida e Radames. Li distinguono una carriera lunga e luminosa, un affiatamento e una passione contagiosi, una tecnica invidiabile. Prima Puccini, poi Verdi. E cantare all’aperto non è semplice. Alagna, come vi destreggiate? "Speriamo bene. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

