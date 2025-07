Robbie Williams sold out a Trieste | show epico allo stadio Nereo Rocco

1 di 7 Tutto esaurito per Robbie Williams a Trieste: 28.754 fan e uno show indimenticabile nel tour 2025. Emozioni, rock e spettacolo allo Stadio Nereo Rocco. TRIESTE – Robbie Williams ha infiammato Trieste con l’unica tappa italiana del suo Britpop Tour 2025, registrando il tutto esaurito allo Stadio Nereo Rocco con 28.754 spettatori. Il concerto, parte della rassegna GO! 2025 & Friends, ha visto fan arrivare da 88 Paesi diversi, trasformando la serata in un evento internazionale di musica, emozioni e spettacolo. Vestito con una tuta futuristica bianca e nera, Robbie ha aperto lo show con “Rocket” e ha regalato al pubblico una scaletta ricca di successi come Let Me Entertain You, Feel, Angels e Come Undone. 🔗 Leggi su Lopinionista.it © Lopinionista.it - Robbie Williams sold out a Trieste: show epico allo stadio Nereo Rocco

