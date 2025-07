Robbie Williams scatenato a Trieste | il racconto e il video dell'unica data italiana del suo tour

«Michael Jackson voleva diventare il re del pop e ci è riuscito, io voglio diventare il miglior entertainer del pianeta, the king of fuc**ng entertainment». Gigioneggia Robbie Williams sul maxi palco dello stadio di Trieste. Non ha un nuovo album da lanciare e lancia sé stesso nello spazio che sovrasta il palco per poi tornare a terra a testa in giù, tenuto dai cavi, sulle note del primo pezzo, Rocket. Poi si sfila la tuta da astronauta e resta in canotta e pantaloni rossi, a mostrare muscoli, tatuaggi e un po’ di pancetta da over 50. Robbie Williams grande showman sul palco dello stadio Nereo Rocco di Trieste giovedì 17 luglio. 🔗 Leggi su Amica.it © Amica.it - Robbie Williams scatenato a Trieste: il racconto e il video dell’unica data italiana del suo tour

