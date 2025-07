Robbie Williams è re dell’intrattenimento a Trieste e incanta il pubblico del Rocco

È atterrato sul palco del Rocco a testa in giù, con una tuta da astronauta, sulle note della sua ultima hit “Rocket”, e per due ore ha trasportato 28mila persone su un altro pianeta, il suo. Robbie Williams, nel concerto di ieri sera, non ha offerto alla città solo la sua musica, ma tutto il suo. 🔗 Leggi su Triesteprima.it

