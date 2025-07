Rivoluzione Bari! 17 addii e tanti arrivi Gytkjaer e Sibilli sono le certezze

Viavai estremo in Puglia e non è finita. Fabio Caserta attende altri tre rinforzi per avere una squadra da A.

Ripartenza Bari, Caserta lancia la sfida: "Voglio fame e orgoglio". Ed è già rivoluzione - Molte le novità in vista: la difesa deve essere ricostruita, a centrocampo restano solo Maita e Benali.

Rivoluzione Bari: dopo il gruppo degli ex Brescia, ora il sogno è Lapadula - Dopo Moncini e Dickmann è in arrivo anche Verreth. Caserta avrà una squadra tutta nuova per puntare alla A

