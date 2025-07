Ritradurre Roth senza un Lamento | Portnoy non può invecchiare Ma oggi finirebbe in shit storm

A lui spetta il (grato) compito di (ri)tradurre uno dei più grandi scrittori del ventesimo secolo, sua maestà Philip Roth, morto a 85 anni senza quel Premio Nobel della Letteratura che avrebbe strameritato. Adelphi ha scelto Matteo Codignola per far riscoprire nell’Anno Domini 2025 l’universo del maestro di Newark, New Jersey. Compito non facile, viste le tante biblioteche nelle case di famiglie dell’upper class italiana - vera o presunta - con tutti i libri di Roth, letti davvero o lì solo per fare scena poco importa. Adelphi ha scelto di partire niente di meno che da “ Portnoy “ (l’ex “Lamento di Portnoy“), classe 1969. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

