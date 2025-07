Ritiro Alonso annunciata la data | tifosi spiazzati

Ormai è chiaro che il ritiro di Fernando Alonso è dietro l’angolo, le parole del pilota sono piuttosto illuminanti. La carriera infinita di Fernando Alonso, pilota asturiano di grandissimo talento che ora corre in Aston Martin quelle che potrebbero essere le sue ultime stagioni nella massima serie, è una lunga avventura caratterizzata da colpi di scena, grandi vittorie ma anche momenti bui. Il grande campione venne scoperto a soli vent’anni da un certo Gian Carlo Minardi, proprietario della prima scuderia italiana ad offrire un contratto ad Alonso quando nessuno sapeva chi fosse. Il talento dello spagnolo emerse ben presto: pochi anni dopo nel 2003 correva già in Renault, scuderia in cui avrebbe portato a casa i suoi due titoli mondiali. 🔗 Leggi su Sportface.it