Ritardi superiori ai 20 minuti | da settembre a Roma scatta il rimborso per i pendolari

A partire da settembre, viaggiare sui mezzi pubblici a Roma potrebbe diventare un'esperienza piĂą tutelata per i cittadini. Grazie all'introduzione dell'app "Unica", gli utenti in possesso di abbonamento annuale potranno richiedere un rimborso automatico in caso di ritardi superiori ai 20 minuti su autobus, tram o metropolitane. Il nuovo strumento digitale, messo a punto da ATAC, rappresenta una svolta nel rapporto tra l'utenza e il gestore del trasporto pubblico. L'app non sarĂ solo un portafoglio digitale dove conservare biglietti e abbonamenti, ma anche un sistema integrato capace di monitorare in tempo reale il funzionamento delle linee e, in caso di disservizi imputabili all'azienda, attivare una procedura di compensazione automatica.

