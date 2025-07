Risse droga e presenza di pregiudicati | il questore chiude quattro locali

Il questore di Prato, Pasquale De Lorenzo, ha disposto nei giorni scorsi ben quattro provvedimenti di chiusura temporanea nei confronti di altrettanti locali situati sul territorio comunale, per motivi di ordine e sicurezza pubblica. Il primo provvedimento riguarda un locale intrattenimento. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: quattro - questore - locali - risse

Escalation di rapine: quattro minori arresti in una settimana. Il questore: “Situazione critica” - La Polizia di Stato di Bologna ha intensificato le operazioni contro la delinquenza giovanile, portando all’arresto di quattro minori coinvolti in rapine e tentate rapine in meno di una settimana.

Rissa con accoltellamento a Civitanova, quattro giovani allontanati dal Questore con foglio di via per un anno - Quattro cittadini albanesi indagati per rissa a Civitanova Marche: emessi fogli di via dal Questore di Macerata.

Spedizione punitiva al kebab: il questore vieta ai quattro aggressori di avvicinarsi al locale - I quattro stranieri, 3 albanesi e un greco, protagonisti della spedizione punitiva al kebab in centro storico a Perugia sono stati raggiunti dal divieto di accesso e di stazionamento davanti al locale per la durata di un anno.

Risse, droga e presenza di pregiudicati: il questore chiude quattro locali; Risse, cocaina e clienti pericolosi: chiusi 4 locali della movida di Prato dopo nottate di follia; Risse e droga, chiusura per quattro locali Pugno di ferro della questura: stop di 60 giorni.

Risse e droga, chiusura per quattro locali Pugno di ferro della questura: stop di 60 giorni - Quattro esercizi pubblici pratesi hanno subito negli ultimi giorni dei provvedimenti di chiusura temporanea, adottati dal questore Pasquale De Lorenzo in base a quanto previsto ... Segnala msn.com

Risse, cocaina e clienti pericolosi: chiusi 4 locali della movida di Prato dopo nottate di follia - Quattro locali pubblici chiusi a Prato per motivi di sicurezza dopo episodi di reato e consumo di droga. virgilio.it scrive