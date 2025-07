Rischio posizione dominante nei collegamenti per la Sardegna Msc rinuncia all’acquisizione di Moby

LIVORNO – Msc ha ufficialmente rinunciato all’acquisizione del 49% di Moby, dopo i rilievi dell’Autorità garante della concorrenza (Agcm) che indicavano un rischio concreto di monopolio nei collegamenti marittimi verso la Sardegna. La decisione del gruppo guidato dalla famiglia Aponte arriva in risposta alle verifiche avviate lo scorso novembre sulle possibili violazioni dell’articolo 101 del Trattato Ue, in particolare il pericolo di coordinamento tra Moby e Grandi Navi Veloci (Gnv), entrambe controllate indirettamente da Msc. Msc, senza ammettere errori, si è impegnata formalmente a cedere la sua quota entro la fine del 2025, rinunciando contestualmente al pegno sul restante 51 per cento di Moby e alla restituzione del finanziamento di 243 milioni di euro concesso a fine 2023. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it