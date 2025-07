Riposini sul divano crioterapia e pizzate in giardino | Cahill pubblica gli scatti privati di Sinner – FOTO

‹ › 1 6. ‹ › 2 6. ‹ › 3 6. ‹ › 4 6. ‹ › 5 6. ‹ › 6 6. No, abbiamo la conferma: Jannik Sinner non è un robot. Anche lui dorme “scomposto” sul divano, anche lui mangia la pizza e anche lui – per quanto a molti possa sembrare il contrario – sorride. A darne le prove è Darren Cahill, suo allenatore ormai da oltre tre anni e tra le persone di maggior fiducia per l’altoatesino. Il coach australiano – che dopo la scommessa di Wimbledon potrebbe rimanere nel team di Sinner – ha infatti pubblicato un post Instagram con venti foto a carosello dopo il trionfo di Wimbledon. All’inizio solo foto istituzionali: c’è Sinner che bacia il trofeo, c’è Sinner con Alcaraz in campo, ci sono le varie foto in smoking. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

