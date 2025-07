Riparata la strada | Punta Bianca torna accessibile

"Dopo la nostra segnalazione il Consorzio di bonifica, che ringraziamo, ha provveduto al ripristino della strada di Punta bianca, danneggiata dalla rottura di un tubo della condotta idrica". Lo scrive in una nota l'associazione Maeramico che, nei giorni scorsi, aveva segnalato il danneggiamento. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

In questa notizia si parla di: strada - punta - bianca - riparata

Mareamico Agrigento: “hanno distrutto la strada di Punta Bianca” – VIDEO - "Negli scorsi giorni la rottura di un tubo della condotta idrica del Consorzio di bonifica ha allagato l’entrata di Punta bianca, distruggendo la strada e rendendola praticamente impercorribile, anche ... Si legge su scrivolibero.it

La denuncia di Mareamico: “Rottura di un tubo ha distrutto la strada di Punta Bianca” - “Negli scorsi giorni la rottura di un tubo della condotta idrica del Consorzio di bonifica ha allagato l’entrata di Punta Bianca, distruggendo la strada e rendendola praticamente impercorribile, anche ... Lo riporta grandangoloagrigento.it