rimini dubbi e pochi euro sul conto ma i biancorossi iniziano a correre

Si parte, ma ancora non si sa per quale destinazione. Il Rimini si rimette in moto tra dubbi, scetticismo e ristrettezze economiche. Oggi in città inizieranno ad arrivare i primi giocatori biancorossi, domani la rosa sarà al completo per test fisici e atletici che si svolgeranno al ’Neri’. Poi lunedì la truppa si trasferirà nel ritiro di Riolo Terme dove resterà fino al 4 agosto. Ritiro ’ristretto’ (inizierà con una settimana di ritardo rispetto all’iniziale tabella di marcia) proprio come le possibilità economiche del club. Sulle quali regna sempre più l’incertezza. L’impressione è che la presidente Di Salvo e il marito Petracca stiano cercando di salvare il salvabile per dare il via alla stagione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

