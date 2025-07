Rilievi dopo la scossa di terremoto | il conto dei danni a Napoli

Non sono segnalati danni a¬†Napoli¬†in relazione alla scossa di terremoto di magnitudo 4.0 verificata alle 9.14 con epicentro tra i comuni di¬†Napoli¬†e Pozzuoli. Lo riferisce Edoardo Cosenza, assessore alle Infrastrutture, mobilit√† e Protezione civile del Comune di¬†Napoli, spiegando che "proseguono. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

