Riforma dei Consorzi di bonifica a rilento Confagricoltura Sicilia | Ostruzionismo all' Ars inaccettabile

Confagricoltura Sicilia esprime forte preoccupazione per quanto accaduto mercoledì sera in sede di Assemblea Regionale Siciliana durante l'esame della riforma dei Consorzi di bonifica. Quattro le ore di discussione che sono servite per analizzare solamente il primo articolo del provvedimento, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Via libera alla legge di riforma dei Consorzi di Bonifica: "Una svolta per il territorio" - Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la nuova legge di riforma dei Consorzi di Bonifica, definita dall’assessore all’Agricoltura Nicola Caputo come “una rivoluzione nella gestione del territorio e delle risorse idriche”.

Riforma dei Consorzi di bonifica in Campania, l’Anbi: Garantirà un servizio più efficiente - “Il Consiglio regionale della Campania ha approvato la legge di riforma e riordino dei Consorzi di bonifica.

Consorzi di bonifica, Marano (M5S): "Sì a riforma, no a brutte sorprese per i lavoratori" - “Dopo decenni di attesa la riforma dei Consorzi di bonifica potrebbe arrivare in Aula, sempre che questa maggioranza di governo non decida di affossarla come già accaduto più volte.

Agricoltura: la Piana di Catania senz'acqua per irrigare i fondi agricoli. A lanciare l'allarme è Giosuè Arcoria presidente di Confagricoltura Catania

Piana di Catania, Confagricoltura: "Fondi agricoli senza acqua" - L'acqua per le campagne della piana di Catania c'è ma gran parte dei fondi agricoli per le quote 56 (in parte), 100, 102.