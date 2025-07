Rifiuto orale maturità la psicoterapeuta Perris | Voto vissuto come giudizio personale Bisogna aiutare i ragazzi a distinguere tra una prova e la loro identità

Negli ultimi giorni si è molto parlato del rifiuto, da parte di alcuni studenti, di sostenere la prova orale dell’esame di maturità. La scelta ha suscitato reazioni divergenti: c’è chi la considera una forma di irresponsabilità e chi, al contrario, la interpreta come un segnale di disagio e una critica simbolica nei confronti dell’attuale impostazione scolastica. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Maturità senza orale, la protesta che divide l’Italia: cosa c’è dietro il rifiuto degli studenti e perché il governo ora promette la bocciatura per chi “boicotta” l’esame di Stato - Nuovi casi in Veneto e Toscana accendono il dibattito: alcuni studenti hanno scelto di non presentarsi all’esame orale di maturità, ottenendo comunque il diploma grazie alla somma dei crediti.

Vive la raison! Sul rifiuto di sostenere l’esame orale, è un atto politico e si tratta di disobbedienza civile. Lettera - inviata da Alessandro Iacomino - Questo non è negli intenti e non vuole essere un articolo che abbia come fine giudicare l’azione di quegli studenti che hanno rifiutato di sostenere la prova orale dell’Esame di Stato, bensì vuole essere la dimostrazione di un approccio razionale alla discussione del fatto, e, in aggiunta, una riflessione sul dibattito che ne è scaturito nel tempo immediatamente successivo.

Rifiuto dell’orale alla Maturità, parla Mariasole: “Quest’anno ho preso sette in condotta per il mio carattere acceso. Questa valutazione premia la prestazione, non la crescita” - Cinque studenti in diverse regioni italiane hanno scelto di non affrontare il colloquio finale dell’Esame di Stato.

