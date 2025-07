Rifiuti al via la raccolta porta a porta sul litorale | quando esporre i contenitori

E' destinata a partire in questi giorni la seconda fase del progetto di trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti nei Lidi comacchiesi. A Lido delle Nazioni, Lido di Pomposa e Lido degli Scacchi domenica 20 luglio debutta infatti la raccolta porta a porta per carta e cartone, plastica e. 🔗 Leggi su Ferraratoday.it

In questa notizia si parla di: porta - raccolta - rifiuti - litorale

Sciopero dei lavoratori Geofor: possibili mancati passaggi nella raccolta dei rifiuti porta a porta - Per l'intera giornata di lunedì 19 maggio 2025 è stato proclamato uno sciopero da parte della Rappresentanza Sindacale Unitaria di Geofor.

Raggiunto il 57% della raccolta differenziata, Orta: "È l'effetto del porta a porta" - "Quello della raccolta dei rifiuti è uno dei parametri da rispettare per ottenere la bandiera blu, un parametro che vede Pescara assolutamente in regola, anzi dico con soddisfazione che Pescara sta facendo passi avanti, costantemente, grazie al grande lavoro di Ambiente spa e di tutti i cittadini.

Ecoisole e 'Porta a porta': come cambia la raccolta differenziata in Falchera, Regio Parco e Rebaudengo - Prosegue il percorso di trasformazione del sistema di raccolta dei rifiuti a Torino con l’introduzione delle ecoisole nei quartieri Falchera, Regio Parco e Rebaudengo: la trasformazione riguarda un’area della periferia Nord di Torino che comprende oltre 16.

Alla Città di Andria targa di merito per l’eccellenza ?nella raccolta differenziata #andria Vai su Facebook

Rifiuti, al via la raccolta porta a porta sul litorale: quando esporre i contenitori; Rifiuti, nuovi cassonetti, porta a porta, isole ecologiche e un centro di raccolta a San Giuseppe: ecco come cambia la raccolta; Savona, scattano gli incontri per la rivoluzione della raccolta rifiuti: in centro 28 le isole ecologiche (FOTO).

Rifiuti, porta a porta nelle marine: da maggio a settembre per i soli ... - Rifiuti, porta a porta nelle marine: da maggio a settembre per i soli commercianti. Come scrive quotidianodipuglia.it

Gestione del ciclo dei rifiuti ’Porta a porta’ nei centri storici. Kit da ritirare e nuove regole - Ha preso il via la modalità voluta dal Comune per migliorare i livelli della differenziata. Si legge su msn.com