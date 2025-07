Richard Rios intesa ad un passo | Massara non vuole aste di mercato

La telenovela legata al futuro di Richard Rios continua a tenere banco in questa finestra di mercato. La Roma è ancora in corsa per il centrocampista del Palmeiras, ma deve fare i conti con la concorrenza del Benfica, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti con l’entourage del giocatore. Il club brasiliano, però, resta fermo sulla richiesta di 30 milioni di euro garantiti, senza aperture a soluzioni intermedie. Aggiornamenti in tempo reale. Pochi secondi fa 18 Luglio 2025 11:49 11:49 Nuovo rilancio per Rios: il Palmeiras dice no. Frederic Massara prosegue il pressing su Richard Rios. Secondo Il Romanista, la Roma avrebbe presentato nella giornata di ieri un’offerta molto vicina ai 30 milioni di euro, comprensivi di bonus. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - Richard Rios, intesa ad un passo: Massara non vuole aste di mercato

