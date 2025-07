Ricatto sessuale da 20mila euro a un ristoratore di Capannori ex dipendente nei guai | come è stato inchiodato

Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Capannori per estorsione: minacciava un ristoratore con richieste di denaro tramite Whatsapp. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Ricatto sessuale da 20mila euro a un ristoratore di Capannori, ex dipendente nei guai: come è stato inchiodato

In questa notizia si parla di: ristoratore - capannori - stato - ricatto

Ricatto sessuale da 20mila euro a un ristoratore di Capannori, ex dipendente nei guai: come è stato inchiodato.

Ricatto sessuale da 20mila euro a un ristoratore di Capannori, ex dipendente nei guai: come è stato inchiodato - Un giovane di 20 anni è stato arrestato a Capannori per estorsione: minacciava un ristoratore con richieste di denaro tramite Whatsapp. Secondo virgilio.it

Un ristoratore con #IoApro a Roma, “Perché manifestare contro la ... - (Agenzia Vista) Roma, 15 gennaio 2021Un ristoratore con #IoApro a Roma, “Perché manifestare contro la legge? Si legge su affaritaliani.it