Riaperto il Giardino della Minerva | taglio del nastro con De Luca Le prime foto

Grande emozione, questa mattina, a Salerno dov’è stata inaugurato il nuovo Giardino della Minerva che, dopo ben quattrocento anni, ha ritrovato la sua completa integritĂ storica. Il Comune, infatti, ha acquisito l'ultimo terrazzamento di 740 metri quadrati a monte del sito, restituendo all'orto. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: giardino - minerva - riaperto - taglio

Giardino della Minerva verso la riapertura: entro fine giugno sarà possibile visitarlo - Verso la riapertura, il Giardino della Minerva che aprirà il mese prossimo: in corso, la piantumazione delle ultime piantine, dopodiché, entro fine giugno, sarà nuovamente possibile visitare il polmone verde legato alla Scuola Medica Salernitana.

Riaperto il Giardino della Minerva: taglio del nastro con De Luca. Le prime foto; social; Giardini della Minerva ecco una delle nuove terrazze.

Salerno, il Giardino della Minerva pronto per la riapertura ... - Facendo i debiti scongiuri, il Giardino della Minerva, chiuso il 30 gennaio dello scorso anno per necessari, improrogabili interventi di restauro e messa in sicurezza, ... Come scrive ilmattino.it

Voragine nel giardino della Minerva previsti lavori urgenti di ... - Al momento l’intervento previsto dall’architetto del Comune sarà indispensabile per riaprire al pubblico il Giardino della ... Da corrieredelmezzogiorno.corriere.it