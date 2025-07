La scoperta di uno scheletro di un bambino nella zona archeologica di Tresivio ha spinto ancora più il sindaco Fernando Baruffi a voler realizzare un vero e proprio percorso per far scoprire la storia del paese retico. In uno dei tanti siti archeologici presenti in provincia di Sondrio, uno assai ricco di reperti databili a diversi periodi storici, nel mese di agosto riprenderanno i lavori, coordinati, come sempre, da Federico Zoni, archeologo, con l’ Università di Bergamo e svolti all’interno del progetto Interreg "Archeologia alpina, luoghi, presenze, strategie. Archeo.Alps". La scoperta dello scheletro di un bambino, risalente a qualche tempo fa, è molto importante ma per conoscere la collocazione storica del giovane di Tresivio serviranno degli studi approfonditi che verranno eseguiti dal Labanof (il Laboratorio di Antropologia e Odontologia Forense dell’Università degli Studi di Milano). 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Resti di un bambino . Ci penserà il Labanof