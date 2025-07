Responsabile sviluppo FIA | Essere connessi e’ tutto

"Essere connessi e' tutto", ha dichiarato Habib Turki, responsabile dello sviluppo della Federazione Internazionale dell'Automobile, in occasione della terza edizione della China International Supply Chain Expo, che mette in luce le catene di fornitura globali.

