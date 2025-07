Residenzialità e non autosufficienza | il Valdarno fa il punto in conferenza zonale dei sindaci integrata

Arezzo, 18 luglio 2025 – Nella Conferenza zonale dei sindaci integrata del Valdarno di questa mattina si è verificato lo s tato di avanzamento 2025 per quanto riguarda i servizi offerti agli anziani non autosufficienti, sia per i servizi residenziali (RSA modulo base definitivo, RSA moduli specialistici quali, in Valdarno, il cognitivo e il vegetativo) che per i servizi a sostegno della domiciliaritĂ (contributi, assistenza domiciliare, inserimenti temporanei di 2 mesi in RSA). A fronte di chiarimenti e prospettive richieste dalla Presidente della Conferenza dei sindaci Valentina Vadi - che ha sottolineato come sia attuale “il problema delle liste di attesa che rallentano l’accesso mediato dal sistema pubblico dei cittadini nelle strutture residenziali e che nel mese scorso erano di 59 persone per il modulo base” - la Direttrice di Zona Distretto, Dott. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - ResidenzialitĂ e non autosufficienza: il Valdarno fa il punto in conferenza zonale dei sindaci integrata

In questa notizia si parla di: valdarno - conferenza - zonale - sindaci

