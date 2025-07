Repubblica stronca Baldini ct dell’Under 21 | tante bestemmie e pochi risultati ma è amico di Buffon

Repubblica stronca Baldini ct dell'Under 21: tante bestemmie, pochi risultati, ma è amico di Buffon Repubblica si affida alla penna di Maurizio Crosetti per stroncare la scelta di Gravina (ma forse sarebbe più corretto dire di Buffon) di affidare l'Under 21 a Silvio Baldini. Bastano poche righe a Crosetti per un ritratto breve ma denso. Dalle 67 bestemmie in una sola partita, "quasi una al minuto escluso il recupero (Empoli-Salernitana, 2001)", al famoso calcio in culo al collega Di Carlo. Come ricordato ieri anche dal Napolista. Crosetti aggiunge che Baldini è nato a Massa e ci tiene a precisare "non lontano dalla Carrara di Gigi Buffon".

Baldini all’U21 è un calcio all’educazione; Silvio Baldini è il nuovo ct dell’Under 21: “Per è un grande orgoglio”. Barzagli sarà il vice.

Baldini all'U21 è un calcio all'educazione - Per allenare i ragazzi su un campo di calcio non è richiesto essere Socrate o Gesù, ma forse sarebbe meglio non essere quello delle 67 bestemmie in una sola partita, quasi una al minuto escluso il rec ...

Baldini all’Under 21: una scelta che divide tra esperienza e polemiche - Silvio Baldini , 67 anni, una carriera lunga e turbolenta, è il nuovo commissario tecnico dell’Italia Under 21. Come scrive informazione.it