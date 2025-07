Regione lancia Piano del Credito Marcato | Ciò che manca è una banca veneta

«In questo momento in Veneto abbiamo attivato strumenti per il credito pari a 344 milioni di euro, da cui si prevedono di generare investimenti per un miliardo e 700 milioni. È l'operazione più robusta in termini di credito mai messa in campo nella storia della Regione. La nostra parte l'abbiamo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Imprese confiscate, via libera dalla Regione al credito a tasso zero - Via libera ai finanziamenti a tasso zero in favore delle imprese soggette a misure di prevenzione. Per le start-up operanti nel settore dell'agricoltura sociale sarà consentita anche l’erogazione di contributi a fondo perduto.

Sostegno al credito per le imprese piemontesi, dalla Regione 15 milioni - La Giunta regionale del Piemonte, su proposta dell'assessore allo Sviluppo delle attività produttive Andrea Tronzano, ha approvato oggi, lunedì 30 giugno, una nuova misura di sostegno al sistema del credito e alla finanza innovativa, con una dotazione complessiva di 15 milioni di euro.

Nuovo piano del credito, dalla Regione 344 milioni per generare 1,7 miliardi: «Ma ora una banca veneta» - Negli ultimi dieci anni la Regione ha stanziato 1,2 miliardi alla voce «credito alle imprese», gran parte sono fondi Ue e nazionali utilizzati fino all’ultimo cent. Riporta corrieredelveneto.corriere.it