Regione il Comitato per la Legislazione discute la legge sui centri antiviolenza | Servono case di fuga per le donne

Il Comitato per la Legislazione della Regione, presieduto da Carla Mannetti, ha esaminato oggi la normativa regionale del 2006 che regola la promozione e il sostegno dei centri antiviolenza e delle case di accoglienza per le donne maltrattate. Nel corso della riunione pomeridiana, il Comitato. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Isola d’Elba | Motociclista morto dopo aver investito un cinghiale, il Comitato per l'eradicazione: "Servono scelte definitive, la Regione collabori" - A distanza di pochi giorni dal terribile incidente stradale in cui ha tragicamente perso la vita il 59enne Rocco Andrianò, dopo lo scontro con un cinghiale, all'isola d'Elba al centro della discussione c'è il tema della presenza fuori controllo dei cinghiali, una questione affrontata a seguito di.

La nuova governance dei trasporti: "Col 10% poco peso nelle Agenzie". Regione esce e crea un Comitato - Regione Lombardia ha compiuto il primo passo verso la riforma della governance del trasporto pubblico locale.

Emanuela Tosto nel Comitato impresa donna: designazione proposta dalla Regione - «Con soddisfazione comunico che la Conferenza delle Regioni, su indicazione della Regione, ha designato Emanuela Tosto come nuovo componente del Comitato impresa donna».

Comitato Legislazione: i centri antiviolenza sulla normativa regionale a tutela delle donne

Comitato Legislazione, focus legge sostegno centri antiviolenza - Il Comitato per la Legislazione, riunito questa mattina a Palazzo dell'Emiciclo, all'Aquila, ha ascoltato il sindaco di Gagliano Aterno (L'Aquila) Luca Santilli.