Re Carlo l’ultima provocazione di Meghan Markle a Camilla

Re Carlo deve fare sempre i conti con Harry e Meghan Markle, perchĂ© qualunque cosa facciano sembra sempre una provocazione. Questa volta è stata una storia di Instagram pubblicata dalla Duchessa del Sussex a essere bollata come poco chiara e di dubbio gusto dal Palazzo. Re Carlo, la frase di Meghan Markle per il compleanno di Camilla. Il 17 luglio Camilla ha compiuto 78 anni. L’augusto genetliaco è stato festeggiato in forma privata dalla Regina e da Re Carlo. Però, il Palazzo ha voluto condividere una nuova foto della Sovrana per celebrare l’importante traguardo. Il ritratto ha diviso l’opinione pubblica. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Re Carlo, l’ultima provocazione di Meghan Markle a Camilla

Archie compie 6 anni, la dedica di mamma Meghan, ma non c'è pace per i Sussex: "Carlo furioso" - Il lieto evento non allenta le tensioni nella Royal Family: dall'Inghilterra giungono notizie di un Carlo frustrato per l'intervista del figlio

Re Carlo ancora in imbarazzo per Harry e Meghan, ma lei pensa solo ai figli - Nelle ultime settimane, i rapporti tra Re Carlo d’Inghilterra e il figlio Harry, Duca di Sussex, si sono ulteriormente complicati, dopo una sentenza giudiziaria che ha raggiunto il Principe, negandogli la possibilità d’ottenere nuovamente la scorta prevista per i senior della famiglia reale britannica.

Re Carlo, Meghan Markle rischia causa da 10 milioni di dollari - Nuovi problemi si addensano su Re Carlo a causa di Harry e Meghan Markle. La Duchessa del Sussex rischia una causa legale da 10 milioni di dollari per la ricetta dei sali da bagno che ha dato in un episodio della sua serie Netflix, With Love, Meghan.

La Regina Camilla , Re Carlo III, il Presidente francese Emmanuel Macron con la Première Dame Brigitte Macron Vai su Facebook

Meghan Markle e Camilla, la foto (copiata) con il cane e i messaggi tra le righe: «Una risposta alla famiglia reale» - Quando si tratta di Meghan Markle e della regina Camilla, anche i gesti più semplici possono assumere un significato più profondo. msn.com scrive

78 candeline Meghan lancia un messaggio criptico per il compleanno della regina Camilla: cosa c'è dietro? - Meghan Markle ha condiviso un criptico messaggio sui social in occasione del compleanno della suocera, la regina Camilla, mentre quest'ultima ha celebrato il suo 78° compleanno con una nuova foto e un ... Secondo bluewin.ch