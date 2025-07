Rc-135 Rivet Joint in volo | la mossa a tenaglia della Nato sulla Russia

Una coppia di aerei con capacità di guerra elettronica della Nato hanno condotto una " mossa a tenaglia " nei cieli che lambiscono lo spazio aereo russo, alimentando la tensione, già decisamente alta, tra le due principali potenze che continuano a sostenere lo sforzo militare dell'Ucraina, gli Stati Uniti d'America e il Regno Unito, e la Federazione Russa, che sembra decisa a portare avanti la sua " operazione militare speciale " fino al conseguimento degli obiettivi prefissata. Per la Nato il volo di pattugliamento condotta dai due aerei spia del tipo Rc-135 Rivet Joint appartenenti alla Royal Air Force britannica e all' Us Air Force americana è stato svolto secondo i "protocolli" previsti dall'Air Policing dell'Alleanza Atlantica.

Caccia russo Sukhoi Su-35 viola lo spazio estone sopra il Golfo di Finlandia, i jet della Nato si alzano in volo - Un caccia russo ha violato lo spazio aereo dell'Estonia, paese membro dell'Ue e della Nato. Lo ha denunciato l'esercito del Paese baltico, secondo cui ieri sera un Sukhoi Su-35 è.

"Attacco più grande dall'inizio della guerra": oltre 500 missili e droni russi sull'Ucraina. Caccia Nato in volo - Le forze del Cremlino hanno preso di mira città in tutto il Paese. Abbattuto un F-16 di Kiev. Il comando polacco: "Attivati i sistemi di difesa aerea"

Ucraina, attacco record russo con 537 missili e droni: la Nato fa alzare in volo i caccia sul confine - Mosca ha colpito diverse zone del Paese, dalla regione di Kiev fino a Leopoli, la parte occidentale dell’Ucraina.

