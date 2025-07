Ravenna rapina a mano armata in bar tabaccheria | si cercano due stranieri

''sono entrati due uomini, penso nordafricani. Avevano il volto coperto, si vedevano solo gli occhi, e parlavano in arabo", ha detto il barista. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Ravenna, rapina a mano armata in bar tabaccheria: si cercano due stranieri

