Rapina in strada a Torino Vanchiglia | picchiano un uomo e gli puntano il coltello alla gola per portargli via tutto

Hanno aggredito un uomo a calci e pugni, minacciandolo con un coltello alla gola, e gli hanno portato via il telefono cellulare, l’orologio, una carta di credito e una catenina in oro, per poi dileguarsi. L'episodio è avvenuto in via Zanella a Torino lo scorso sabato 12 luglio 2025 e si è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

