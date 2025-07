Rapina al bar tabaccheria Armati di coltello e pistola legano il barista e fuggono

Assalto armato nella tarda serata di mercoledì a Camerlona. Due banditi a volto coperto, uno con in mano un coltello e l’altro con una pistola, non è chiaro se vera o giocattolo, hanno rapinato il bar tabaccheria Sushi Stella al civico 40 di via Reale fuggendo con un bottino di circa 8.500 euro tra fondocassa, gratta e vinci e stecche di sigarette. Nel locale, qualche minuto prima della mezzanotte, era presente solo il barista di origine cinese, Giorgio, che il giorno dopo ancora non si spiega come sia potuto accadere un episodio del genere in un posto che è sempre stato tranquillo. "È successo verso le undici e quaranta – racconta –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Rapina al bar tabaccheria. Armati di coltello e pistola, legano il barista e fuggono

In questa notizia si parla di: tabaccheria - coltello - pistola - barista

Irruzione e rapina con coltello in via Emilia, tragedia sfiorata nel bar-tabaccheria /VIDEO - Una pericolosa rapina si è consumata nella mattinata di domenica, intorno alle ore 9:00, presso il bar-tabaccheria situato in via Emilia Est, nella zona della Fossalta.

Rapina al bar tabaccheria. Armati di coltello e pistola, legano il barista e fuggono; Il barista rapinato: «Mi hanno puntato un coltello alla gola, ma non avevano sacchi per il bottino»; Armati di pistola e coltello entrano nel locale e legano il titolare: rapinatori in fuga con l'incasso.

Rapina al bar tabaccheria. Armati di coltello e pistola, legano il barista e fuggono - 500 euro tra fondocassa, gratta e vinci e stecche di sigarette. Lo riporta ilrestodelcarlino.it

Parma, rapina in tabaccheria: “Mi hanno minacciato mostrandomi ... - incappucciati e vestiti di nero sono entrati alle ore 9,20 di ieri nella tabaccheria Cantarelli. Scrive bologna.repubblica.it