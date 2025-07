Rapì neonata in ospedale Rosa Vespa a casa dopo 6 mesi

Al provvedimento del Gip di Cosenza si oppone la famiglia della piccola Sofia che ha chiesto al Pubblico Ministero di presentare ricorso. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Rapì neonata in ospedale, Rosa Vespa a casa dopo 6 mesi

Rapì una neonata in una clinica, Rosa Vespa rischia il giudizio immediato. La perizia psichiatrica che la inguaia e il marito ignaro di tutto - La Procura di Cosenza ha chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa, la donna di 51 anni che il 21 gennaio scorso ha rapito una neonata dalla clinica Sacro Cuore di Cosenza.

Rapì una neonata in clinica, chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa: “Capace di intendere” - Neonata rapita a Cosenza, la Procura della repubblica di Cosenza ha chiesto il giudizio immediato per Rosa Vespa, la donna che nel gennaio scorso ha rapito una neonata alla clinica Sacro Cuore.

Verso il processo la donna che rapì una neonata a Cosenza spacciandosi per infermiera - Rapì una neonata da una clinica di Cosenza gettando nello sconforto una famiglia e scatenando una caccia che terminò con un lieto fine.

