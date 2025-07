Ramona Rinaldi strangolata dal compagno Daniele Re | la ricostruzione dell’omicidio

Veniano (Como), 18 luglio 2025 – Un litigio, nel corso del quale Daniele Re avrebbe ripetutamente preso a calci sulle gambe la compagna, Ramona Rinaldi. Per poi strangolarla con la cintura dell’accappatoio o un laccio, trascinarla in bagno e appenderla alla barra di supporto della doccia, simulandone il suicidio. La ricostruzione dell’assassinio. È la ricostruzione ipotizzata dal sostituto procuratore di Como Antonia Pavan dell’omicidio della trentanovenne trovata senza vita all’alba del 21 febbraio che ora ha portato all’arresto del compagno accusato di omicidio volontario, Daniele Re, 34 anni. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Ramona Rinaldi, strangolata dal compagno Daniele Re: la ricostruzione dell’omicidio

