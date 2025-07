Ramacca il campo sportivo si illumina | riusciti i test delle nuove torri faro

Ramacca compie un importante passo avanti verso la riqualificazione del proprio impianto sportivo. Nella serata di ieri, durante i test tecnici, le nuove torri faro hanno acceso il cielo della cittadina, segnando un momento simbolico e concreto del rilancio del campo sportivo. L’operazione. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

In questa notizia si parla di: sportivo - ramacca - campo - test

Ramacca, il campo sportivo si illumina: riusciti i test delle nuove torri faro.

Porto San Giorgio, campo sportivo - Corriere Adriatico - Il personale della società Laborsport, autorizzato dalla Lega Nazionale Dilettanti, ha eseguito ieri pomeriggio l’atteso collaudo sul campo sportivo in erba sintetica in via Marche ... Riporta corriereadriatico.it