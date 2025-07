Seicento sfollati che avevano cercato riparo fra le mura della Chiesa della Sacra Famiglia a Gaza – l’unica chiesa cattolica nella Striscia – si sono trovati ieri sotto il fuoco dell’esercito israeliano che di prima mattina ha colpito l’edificio con una cannonata. Tre fedeli cristiani – Saad Issa Salameh, Fumiya Issa Ayad e Najwa Ibrahim Abu Daud – sono rimasti uccisi e altri nove sono stati feriti in questo attacco che ha causato un’ondata di sgomento e di indignazione il tutto il mondo cristiano. Fra i feriti (in modo superficiale) il parroco Gabriel Romanelli che era rimasto a lungo in stretto contatto personale con papa Francesco per aggiornarlo sugli sviluppi della guerra a Gaza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Raid sulla chiesa di Gaza